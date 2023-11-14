Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне с уверенностью сказал, что нападающий «матрасников» Альваро Мората находится на одном уровне с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

«Мората находится на одном уровне с Холанном. В плане количества голов и результативных передач Альваро точно можно сравнить с Эрлингом», – цитирует Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на счету Мораты 7 голов и результативная передача в этом розыгрыше чемпионата Испании. Что касается, Холанна, норвежец в нынешнем сезоне отметился 13 мячами и 3 ассистами в Английской премьер-лиге.