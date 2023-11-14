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Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»

14 Ноября 2023 • 11:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне с уверенностью сказал, что нападающий «матрасников» Альваро Мората находится на одном уровне с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

«Мората находится на одном уровне с Холанном. В плане количества голов и результативных передач Альваро точно можно сравнить с Эрлингом», – цитирует Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на счету Мораты 7 голов и результативная передача в этом розыгрыше чемпионата Испании. Что касается, Холанна, норвежец в нынешнем сезоне отметился 13 мячами и 3 ассистами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Альваро Мората Диего Симеоне Эрлинг Холанн ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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