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Марез рассказал, почему решил перейти из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли»

14 Ноября 2023 • 11:23 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
25.11 21:00

Нападающий «Аль-Ахли» Рияд Марез рассказал, почему минувшим летом он решил покинуть «Манчестер Сити» и перейти в саудовский клуб.

Напомним, трансфер Мареза обошёлся «Аль-Ахли» в 35 миллионов евро.

«Я чувствовал, что это возможность, которая больше может не появиться. Вероятно, это было подходящее время для того, чтобы уйти, так как я провёл пять лет в «Манчестер Сити» и выиграл всё, но у меня есть ощущение, что мне чего-то не хватило в моей карьере там», — цитирует Мареза AS.

Также алжирский футболист отметил, что его семья чувствует себя комфортно в мусульманской стране.

За «Аль-Ахли» 32-летний Марез успел провести 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.  

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Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез ещё теги

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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД
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