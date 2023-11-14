Моуринью нацелился на игрока «Арсенала»

Защитник Якуб Кивиор, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может сменить Английскую премьер-лигу на итальянский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сведениям источника, в подписании игрока заинтересована столичная «Рома». Главный тренер команды Жозе Моуринью лично настаивает на трансфере польского футболиста. «Волки» могут взять Кивиора в аренду до завершения сезона.

23-летний поляк перешел в «Арсенал» в январе нынешнего года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость Якуба оценивается в 25 миллионов евро.