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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью нацелился на игрока «Арсенала»

14 Ноября 2023 • 11:10 Комментировать

Защитник Якуб Кивиор, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может сменить Английскую премьер-лигу на итальянский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сведениям источника, в подписании игрока заинтересована столичная «Рома». Главный тренер команды Жозе Моуринью лично настаивает на трансфере польского футболиста. «Волки» могут взять Кивиора в аренду до завершения сезона.

23-летний поляк перешел в «Арсенал» в январе нынешнего года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость Якуба оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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