Отец Ремсдейла: «Аарон потерял свою улыбку»

Ник Ремсдейл, отец вратаря «Арсенала» Аарона Ремсдейла, прокомментировал ситуацию вокруг своего сына. Напомним, Аарон в этом сезоне потерял место в стартовом составе «канониров». С недавних пор основным является Давид Райя, который перебрался на «Эмирейтс» минувшим летом из «Брентфорда».

«Аарон потерял свою улыбку. Очень тяжело видеть его таким, но мы продолжаем говорить, чтобы он продолжал улыбаться. Мы продолжим бороться для того, чтобы выигрывать трофеи с «Арсеналом». Райя – отличный голкипер, он не виноват в ситуации с моим сыном», – цитирует отца Ремсдейла журналист Фабрицио Романо.