Магуайр объяснил, почему не ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мыслями касательно своего будущего в манкунианском клубе.

«В минувшем сезоне я провел не так много матчей, как мне хотелось. Меня беспокоили проблемы со здоровьем, а затем я дважды травмировался. Из-за этого не мог войти в полноценный игровой ритм и не проявил себя перед главным тренером.

Почему не ушел из «МЮ»? Мне нравится играть здесь, я готов бороться за место в составе», - передает слова защитника BBC.

Контракт 30-летнего защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, его трансферный ценник – 20 миллионов евро.