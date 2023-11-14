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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы лучшие трансферы «Ливерпуля», Салах на втором месте

14 Ноября 2023 • 08:55 Комментировать

Журналисты портала FourFourTwo назвал десятку лучших приобретений «Ливерпуля» за всю историю. Первое место в рейтинге занял переход Кенни Далглиша. На второй строчке расположился нынешний лидер команды Мохамед Салах, а топ-3 замкнул Иан Раш.

Также в десятку лучших трансферов мерсисайдского гранда вошли: Кевин Киган, Грэм Сунесс, Джон Барнс, Луис Суарес, Роджер Хант, Виргил ван Дейк и Рон Йейтс.

После 12 туров нынешнего сезона Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кенни Далглиш Мохамед Салах ещё теги
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