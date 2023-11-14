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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко назвал лучшую команду в мире

14 Ноября 2023 • 08:32 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какую команду считает в данный момент лучшей в мировом футболе.

«Сейчас лучшей командой мира является «Манчестер Сити». Они это доказывают из матча в матч. Глядя на них, ты понимаешь, что тебе еще есть над чем трудиться. Этот клуб построен на много лет вперед», - передает слова украинского футболиста UA.Tribuna.

Напомним, что Зинченко выступал за «Манчестер Сити», но летом 2022 года перешел в «Арсенал». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 11 поединков, в которых отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко ещё теги
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