Зинченко назвал лучшую команду в мире

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какую команду считает в данный момент лучшей в мировом футболе.

«Сейчас лучшей командой мира является «Манчестер Сити». Они это доказывают из матча в матч. Глядя на них, ты понимаешь, что тебе еще есть над чем трудиться. Этот клуб построен на много лет вперед», - передает слова украинского футболиста UA.Tribuna.

Напомним, что Зинченко выступал за «Манчестер Сити», но летом 2022 года перешел в «Арсенал». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 11 поединков, в которых отметился забитым мячом.