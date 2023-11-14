Родри: «Манчестер Сити» нельзя пропускать четыре гола»

Один из ведущих игроков «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о ничейном результат в матче против лондонского «Челси». Игра завершилась вничью со счетом 4:4.

«После этого матча чувствовали себя обессиленными. Просто невероятный поединок, снимаю шляпу перед соперником. Они показали отличную игру. Но не могу сказать, что мы были в своей лучшей форме. Наша команда допустила определенные ошибки. Мы не должны пропускать четыре мяча. Несмотря на это, «Сити» был очень близок к победе», - передает слова полузащитника BBC.

После 12 туров «Манчестер Сити» лидирует в таблице Премьер-лиги.