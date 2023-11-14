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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» - лидер Европы по забитым в последние 15 минут голам

14 Ноября 2023 • 03:26 Комментировать

В тринадцатом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» снова, как и в матче с «Сельтой», вырвала победу под конец матча, переломив ход матча с «Алавесом». Гол польского нападающего Роберта Левандовски с пенальти стал для «Барселоны» уже четырнадцатым в нынешнем сезоне, забитым в последние четверть часа игры.

По этому показателю каталонцы с солидным преимуществом лидируют среди всех клубов пяти высших лиг европейского футбола. Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» - одиннадцать таких голов. Третьим идет другой клуб из Испании - «Лас-Пальмас», у него семь забитых голов.


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