Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ

Нападающий мадридского «Реала» Родриго заявил, что не мечтает о переезде в Англию.

Бразилец не самым впечатляющим образом провёл первые месяцы текущего сезона, однако в двух последних матчах – против «Браги» и «Валенсии» – ярко заявил о себе, отметившись тремя голами и тремя ассистами.

22-летний игрок признался, что верен своему клубу, отвечая на вопрос о возможности попробовать силы в Английской премьер-лиге: «Переход в клуб АПЛ? Честно говоря, я думаю только об игре в «Реале», других мыслей у меня нет», – цитирует El Partidazo de COPE форварда, представляющего цвета мадридского гранда с лета 2019 года.