Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ

14 Ноября 2023 • 03:01 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Родриго заявил, что не мечтает о переезде в Англию.

Бразилец не самым впечатляющим образом провёл первые месяцы текущего сезона, однако в двух последних матчах – против «Браги» и «Валенсии» – ярко заявил о себе, отметившись тремя голами и тремя ассистами.

22-летний игрок признался, что верен своему клубу, отвечая на вопрос о возможности попробовать силы в Английской премьер-лиге: «Переход в клуб АПЛ? Честно говоря, я думаю только об игре в «Реале», других мыслей у меня нет», – цитирует El Partidazo de COPE форварда, представляющего цвета мадридского гранда с лета 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
03:01
Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
23:55
Анчелотти назвал главную ошибку тренеров нового поколения
23:44
«Реал» изменил стратегию в сделке по Мбаппе
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
03:26 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» - лидер Европы по забитым в последние 15 минут голам
03:01 · Англия. Премьер-лига
Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ
02:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн – о том, что может забить 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории: «Меня это не особо волнует»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, в чём должен прибавить «Манчестер Сити»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Родри – очень недооценённый игрок, без него «Манчестер Сити» уже не тот»
01:27 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – только восьмой: Названы лучшие трансферы в истории «Манчестер Юнайтед»
01:15 · Англия. Премьер-лига
​Ковачич не поможет сборной Хорватии в ноябре
01:07 · Англия. Премьер-лига
​Слуцкий: Головин сейчас способен играть в «Арсенале» и «Тоттенхэме»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон не поможет сборной Бразилии из-за травмы официально
00:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» должен верить в свои шансы в борьбе за чемпионство»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена на месяц официально
00:05 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе слухи
13 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
Эдегор перенёс сотрясение мозга
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Ювентуса» в январе слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
Пальинья: «Не знаю, что произойдёт в будущем, но горжусь интересом от «Баварии»
Все новости
Рекомендуем