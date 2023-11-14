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Холанн – о том, что может забить 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории: «Меня это не особо волнует»

14 Ноября 2023 • 02:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вот-вот установит очередной исторический рекорд.

В активе норвежца 49 забитых мячей в Премьер-лиге при всего 47 матчах. Энди Коул, затративший 65 игр на достижение отметки в 50 голов, на данный момент является рекордсменом АПЛ, однако этот рекорд, похоже, скоро будет бит.

«Меня это не слишком волнует, – делится мыслями на этот счёт сам Холанн. – Самое главное – это качество игры и развитие. Мне всё ещё 23 года. Новые рекорды – это хорошо, но я об этом не думаю», – рассказал Холанн в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Свой следующий матч «горожане» проведут 25 ноября – в соперниках будет «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Энди Коул Эрлинг Холанн ещё теги

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