Холанн рассказал, в чём должен прибавить «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не слишком доволен игрой команды в матче против «Челси».

«Горожане» трижды вели в счёте в воскресной игре Премьер-лиги, однако упустили победу на 95-й минуте. Встреча завершилась со счётом 4:4.

«У нас были возможности увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались – нам необходимо поработать над этим аспектом, – высказывается Холанн, оформивший в том поединке дубль. – В следующий раз нам нужно будет забить пять голов. Я рад, что отличился сам, но разочарован тем, что команда не выиграла. Но одно очко – это всё равно лучше, чем ноль», – приводит журналист Саймон Байковски слова норвежского форварда.