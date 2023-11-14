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Александер-Арнольд: «Родри – очень недооценённый игрок, без него «Манчестер Сити» уже не тот»

14 Ноября 2023 • 01:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что восхищается игрой полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

25 ноября команда Юргена Клоппа встретится с «горожанами» в выездном матче Премьер-лиги. В настоящий момент «Сити» лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» всего на одно очко.

«Я всегда отдельно наблюдаю за Родри, когда смотрю матчи «Сити». Я восхищаюсь его игрой. Его сильно недооценивают, у него ключевая роль в команде. Как мы недавно видели, без Родри «Манчестер Сити» совсем не тот. Это в очередной раз доказало его важность.

Мне всегда нравилось следить за такими игроками. К их числу я бы также отнёс Серхио Бускетса, Хаби Алонсо, Андреа Пирло и Стивена Джеррарда», – цитирует Liverpool Echo Трента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд Родри Эрнандес ещё теги

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