​Роналду – только восьмой: Названы лучшие трансферы в истории «Манчестер Юнайтед»

Авторитетный журнал Four Four Two составил рейтинг лучших трансферов в истории «Манчестер Юнайтед». Трансфер Криштиану Роналду, осуществлённый клубом летом 2003 года, оказался лишь на восьмой позиции.

Топ-10 трансферов «красных дьяволов» выглядит так: Брайан Робсон (1981 год), Денис Лоу (1962), Эрик Кантона (1992), Уэйн Руни (2004), Петер Шмейхель (1991), Рой Кин (1993), Рио Фердинанд (2002), Криштиану Роналду (2003), Руд ван Нистелрой (2001), Денис Ирвин (1990).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.