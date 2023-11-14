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​Ковачич не поможет сборной Хорватии в ноябре

14 Ноября 2023 • 01:15 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич не поможет сборной Хорватии в ноябре. Как сообщает пресс-служба «шашечных», 29-летний футболист пропустит ближайшие матчи по причине мышечной травмы.

В ноябре сборная Хорватии проведёт отборочные матчи против Латвии и Армении 18 и 21 числа соответственно. Пока что команда Златко Далича не решила задачу по выходу на чемпионат Европы – 2024. Континентальный футбольный форум пройдёт следующим летом в Германии.

В сезоне 2023/2024 Матео Ковачич провёл за «Манчестер Сити» 14 официальных матчей. Результативными действиями хорватский футболист не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Хорватии Матео Ковачич ещё теги
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