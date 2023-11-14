​Слуцкий: Головин сейчас способен играть в «Арсенале» и «Тоттенхэме»

Известный тренер Леонид Слуцкий отметил нынешний уровень полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале». При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», - слова Слуцкого из программы «Коммент.Live» приводит Sport24.

В сезоне 2023/2024 Александр Головин провёл за «Монако» 11 матчей. В них 27-летний полузащитник записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров. Недавно Головин даже примерил в «Монако» повязку капитана.

«Монако» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1.