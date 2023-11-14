Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес не поможет своей национальной команде, сборной Бразилии в ближайших матчах отбора на чемпионат мира 2026 года. Об этом официально сообщает пресс-служба бразильской сборной.

Всё дело в травме, которую вратарь получил в недавнем матче «горожан» против «Челси» (4:4). Вместо Эдерсона в сборную вызван Бенто из «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, что «пентакампеоне» встретятся со сборной Колумбии 16 ноября, а 21 ноября – со сборной Аргентины. После четырёх матчей у бразильцев в активе 7 очков и третье место турнирной таблицы южноамериканского отбора.