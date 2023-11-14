Каррагер: «Ливерпуль» должен верить в свои шансы в борьбе за чемпионство»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что команда может побороться за титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Красные» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «горожан» всего на одно очко. В следующем туре команды сойдутся в очной битве. Встреча пройдёт 25 ноября.

«Почему бы «Ливерпулю» не отправиться туда [на выездной матч с «Манчестер Сити»] с мыслями о том, что чемпионство вполне возможно? За последние годы только «Ливерпулю» удавалось дать бой «Манчестер Сити». Сейчас это новая команда, но она по-прежнему способна быть главным конкурентом, ведь Юрген Клопп никуда не ушёл, а составе остаются игроки, добивавшиеся успеха в прошлом», – высказался телеэксперт Sky Sports о чемпионской гонке АПЛ.