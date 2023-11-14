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В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе слухи

14 Ноября 2023 • 00:05 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Мадридский «Реал» может переключиться с Килиана Мбаппе на Эрлинга Холанна.

В «королевском клубе» давно мечтают об усилении атаки игроком со статусом суперзвезды – основным кандидатом уже несколько лет считается Килиан Мбаппе. Не исключено, что «Реал» в итоге откажется от идеи приглашения форварда «ПСЖ» – вместо него может быть подписан Эрлинг Холанн, информирует RMC Sport.

Отмечается, что всё больше людей в правлении мадридского гранда начинают склоняться кандидатуре норвежца, в чьём контракте с «Манчестер Сити» предусмотрен специальный пункт для «Реала», который вступит в силу следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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