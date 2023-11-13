Эдегор перенёс сотрясение мозга

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор имеет повреждение бедра, но ноябрьские матчи против «Ньюкасла» и «Севильи» норвежец пропустил по другой причине. Как сообщает Daily Mail, капитан «канониров» не сыграл в этих играх из-за сотрясения – на тренировке Эдегор получил сильный удар по лицу мячом.

Отмечается, что протокол на случай сотрясений говорит о том, что игрок должен пропустить шесть дней, и если симптомы ушли, то только тогда он может вернуться в строй. В итоге Эдегор пропустил ещё и матч против «Бёрнли» на минувших выходных.

Эдегор не едет на сбор сборной Норвегии, но это связано уже с повреждением бедра. Ожидается, что хавбек будет готов после международной паузы.