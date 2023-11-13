Нападающий «Ювентуса» Самуэль Илинг стал трансферной целью «Тоттенхэма».

Руководство «шпор» надеется усилить атаку в январе, и 20-летний англичанин стал одним из приоритетных кандидатов, докладывает Football Italia. Футболист молодёжной сборной Англии редко попадает в стартовый состав «Ювентуса», поэтому, вероятно, будет готов вернуться на родину уже зимой.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Самуэля Илинга в 9 млн евро. В нынешней кампании форвард появился на поле в четырёх матчах команды Массимилиано Аллегри, записав себе в актив одну результативную передачу.