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«Тоттенхэм» может подписать форварда «Ювентуса» в январе слухи

13 Ноября 2023 • 23:22 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
26.11 17:00

Нападающий «Ювентуса» Самуэль Илинг стал трансферной целью «Тоттенхэма».

Руководство «шпор» надеется усилить атаку в январе, и 20-летний англичанин стал одним из приоритетных кандидатов, докладывает Football Italia. Футболист молодёжной сборной Англии редко попадает в стартовый состав «Ювентуса», поэтому, вероятно, будет готов вернуться на родину уже зимой.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Самуэля Илинга в 9 млн евро. В нынешней кампании форвард появился на поле в четырёх матчах команды Массимилиано Аллегри, записав себе в актив одну результативную передачу.

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Тоттенхэм Ювентус Самуэль Илинг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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