Пальинья: «Не знаю, что произойдёт в будущем, но горжусь интересом от «Баварии»

Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии высказался о своём будущем.

«Я не знаю, что будет дальше. Вы знаете, что было в августе, но в любом случае, я очень горжусь интересом ко мне от «Баварии. Я продолжаю амбициозно смотреть в будущее, всё, что происходило со мной до этого – не просто так», - цитирует игрок в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Напомним, что интерес к португальцу проявляет многолетний чемпион Германии – мюнхенская «Бавария». Более того, Пальинья был очень близок к смене клубной прописки летом, но трансфер сорвался в последние мгновения до завершения дедлайна.