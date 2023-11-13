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«Тоттенхэм» – один из главных претендентов на звезду «Фейеноорда»

13 Ноября 2023 • 22:49 Комментировать
Эксельсиор
...
Фейеноорд
25.11 18:30

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес по-прежнему интересен «Тоттенхэму».

Своей игрой мексиканец привлёк внимание различных грандов, среди которых сразу несколько представителей Английской премьер-лиги. По обновлённым данным известного инсайдера Фабрицио Романо, одним из основных претендентов на 22-летнего форварда является «Тоттенхэм». Скауты «шпор» продолжают посещать матчи «Фейеноорда» для изучения игры футболиста.

В активе Сантьяго Хименеса 15 голов и три голевые передачи в 15 матчах текущего сезона. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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Тоттенхэм Фейеноорд Сантьяго Хименес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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