«Тоттенхэм» – один из главных претендентов на звезду «Фейеноорда»

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес по-прежнему интересен «Тоттенхэму».

Своей игрой мексиканец привлёк внимание различных грандов, среди которых сразу несколько представителей Английской премьер-лиги. По обновлённым данным известного инсайдера Фабрицио Романо, одним из основных претендентов на 22-летнего форварда является «Тоттенхэм». Скауты «шпор» продолжают посещать матчи «Фейеноорда» для изучения игры футболиста.

В активе Сантьяго Хименеса 15 голов и три голевые передачи в 15 матчах текущего сезона. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.