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Гранд Серии А запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию о Санчо

13 Ноября 2023 • 22:43 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

«Ювентус» начал работу над подписанием вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

23-летний футболист, вероятно, больше не сыграет за «красных дьяволов» – он отстранён с сентября из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. В клубе хотели бы расстаться с Санчо в январе, когда откроется зимнее трансферное окно, и на англичанина уже появились претенденты. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, на днях информацию об игроке запросил «Ювентус». Туринцы рассматривают возможность аренды, при этом надеются, что часть зарплаты Джедона продолжит покрывать «Манчестер Юнайтед». В английском клубе предпочитают дождаться предложений о полноценном трансфере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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