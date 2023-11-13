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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хёйлунн хуже всех в топ-5 лигах реализует явные голевые моменты

13 Ноября 2023 • 22:28 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн испытывает серьёзные проблемы с реализацией в матчах Английской премьер-лиги.

20-летний футболист ни разу не отличился в девяти матчах чемпионата. Как отмечает статистический портал WhoScored, на сегодняшний день датчанин показывает худшую среди всех игроков топ-5 европейских лиг реализацию явных голевых моментов – ноль забитых голов при восьми «больших» шансах.

При этом, что любопытно, в Лиге чемпионов форвард реализовал 80% подобных возможностей (пять голов в четырёх матчах) – второй показатель в турнире.

Напомним, что Расмус Хёйлунн перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Аталанты» за 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн

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