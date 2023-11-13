Роберт Санчес: «Челси» играл на равных с «Манчестер Сити», наши контратаки очень опасны»

Голкипер «Челси» Роберт Санчес поделился мыслями о сильных сторонах команды.

В воскресном матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (4:4) коллектив Маурисио Почеттино впечатлил публику своей игрой, хоть и не смог победить.

«Мы сражались на равных с такой командой, как «Манчестер Сити». Мы знаем, что мы очень хороши в контратаках. Тот матч показал, что никогда нельзя сдаваться. Мы продолжаем постепенное восхождение к вершине», – приводить Standard заявление Санчеса.

В следующем матче «Челси» сыграет на выезде против «Ньюкасла». Встреча пройдёт уже после международного перерыва – 25 ноября.