Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в сферу интересов мадридского «Реала».

По некоторым данным, руководство «красных» намерено продлить контракт 25-летнего игрока – действующий договор истекает через полтора года. Как сообщает The Hard Tackle со ссылкой на испанские СМИ, за ситуацией следит мадридский «Реал», рассматривающий возможность подписания англичанина в скором будущем. Стоимость возможной сделки оценивается в 80 млн евро.

Трент Александер-Арнольд выступает в «Ливерпуле» на протяжении всей профессиональной карьеры. В его активе три ассиста в 14 матчах текущего сезона.