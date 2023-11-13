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«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» слухи

13 Ноября 2023 • 21:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в сферу интересов мадридского «Реала».

По некоторым данным, руководство «красных» намерено продлить контракт 25-летнего игрока – действующий договор истекает через полтора года. Как сообщает The Hard Tackle со ссылкой на испанские СМИ, за ситуацией следит мадридский «Реал», рассматривающий возможность подписания англичанина в скором будущем. Стоимость возможной сделки оценивается в 80 млн евро.

Трент Александер-Арнольд выступает в «Ливерпуле» на протяжении всей профессиональной карьеры. В его активе три ассиста в 14 матчах текущего сезона.

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Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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