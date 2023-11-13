Центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли привлёк интерес грандов Английской премьер-лиги.

Контракт 25-летнего футболиста истекает по окончании сезона, однако руководство «вишен» не хотело бы расставаться с центрбеком в январе. Согласно сведениям Football Insider, в подписании Келли заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 млн фунтов стерлингов (почти 35 млн евро) – именно столько «Борнмут» намерен запросить, если зимой поступят предложения.

Ллойд Келли принял участие в восьми матчах Премьер-лиги в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 18 млн евро.