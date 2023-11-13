​Игрок «Манчестер Юнайтед» Далот не едет в сборную Португалии по личным причинам

В составе сборной Португалии на ноябрьский сбор произошло изменение. На сайте Федерации португальского футбола говорится о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот пропустит сбор по личным причинам. Отмечается, что 24-летний футболист пообщался с главным тренером команды Роберто Мартинесом.

В сборной Португалии Далота заменит 23-летний защитник «Порту» Жоау Мариу. Для него это первый вызов в национальную сборную. При этом Мариу провёл 42 игры за страну на молодёжном и юношеском уровнях.

В ноябре сборная Португалии проведёт матчи против Лихтенштейна и Исландии. Португальцы уже обеспечили себе место на Евро-2024.