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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» готовит рекордный переход

13 Ноября 2023 • 19:42 Комментировать

«Манчестер Сити» в обозримом будущем может заполучить 15-летнего полузащитника Финли Гормана, который сейчас представляет «Лидс». Как сообщает The Athletic, клубы договорились о семизначной сумме сделки – это будет британский рекорд для игроков такого возраста.

Если сделка состоится, Горман начнёт тренироваться в академии «Манчестер Сити» и играть за молодёжную команду. В ближайшие годы талантливый футболист будет иметь шанс попробовать свои силы и в первой команде «горожан».

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Лидс Манчестер Сити Финли Горман ещё теги
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