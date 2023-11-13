​«Манчестер Сити» готовит рекордный переход

«Манчестер Сити» в обозримом будущем может заполучить 15-летнего полузащитника Финли Гормана, который сейчас представляет «Лидс». Как сообщает The Athletic, клубы договорились о семизначной сумме сделки – это будет британский рекорд для игроков такого возраста.

Если сделка состоится, Горман начнёт тренироваться в академии «Манчестер Сити» и играть за молодёжную команду. В ближайшие годы талантливый футболист будет иметь шанс попробовать свои силы и в первой команде «горожан».

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.