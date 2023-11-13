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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер: Я не тренирую пенальти

13 Ноября 2023 • 19:24 Комментировать
Челси
4:4
Манчестер Сити

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер признался, что не уделяет внимания тренировке одиннадцатиметровых ударов.

«Не скажу, что я работаю над пенальти, это не так. Я просто верил в себя! Впервые я играл против «Сити». Я с большим уважением отношусь к клубу, в котором провел 15 лет. Было здорово увидеть друзей», — заявил Палмер Sky Sports.

Напомним, в матче 12-го тура Английской премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 4:4. Палмер провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом с пенальти, сумев добыть одно очко для своей команды уже в добавленное время.

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