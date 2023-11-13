​Рис Джеймс принял решение на фоне интереса «Реал» и «Манчестер Сити»

Капитан «Челси» Рис Джеймс остаётся полностью предан лондонскому клубу на фоне интереса со стороны таких грандов, как «Реал» и «Манчестер Сити». Как сообщает 90min, 23-летний защитник не планирует переходить ни в один из этих клубов.

Действующий контракт Джеймса с «Челси» рассчитан до середины 2028 года. Летом защитник был назначен капитаном лондонской команды, что наверняка его серьёзно воодушевило. Всего за первую команду «Челси» Рис провёл 153 матча, в которых записал на свой счёт 11 голов и 21 результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Риса Джеймса в 55 миллионов евро.