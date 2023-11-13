​Жезус едет в сборную Бразилии, несмотря на травму

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус получил травму подколенного сухожилия в октябрьском матче Лиги чемпионов против «Севильи». Несмотря на повреждение, 26-летний футболист отправится в расположение национальной сборной Бразилии, о чём рассказывает The Standard. В рядах «селесао» оценят состояние Жезуса и решат, будет ли он играть в ноябрьских матчах.

В «Арсенале» могут быть недовольны – ранее сообщалось, что в лондонском клубе не хотят, чтобы Жезус играл в ноябре за сборную. «Канониры» опасаются рецидива.

В ноябре сборная Бразилии проведёт матчи против Колумбии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.