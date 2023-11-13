Руководители «Манчестер Юнайтед» начинают уставать от агентов, которые предлагают клубу своих клиентов-тренеров. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN.

Агенты предлагают «красным дьяволам» тренеров на место Эрика тен Хага. Тем не менее, боссы манкунианского клуба поддерживают нидерландского специалиста и не думают о его замене.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда Эрика тен Хага проведёт 26 ноября – против «Эвертона». Нидерландский специалист пропустит игру из-за дисквалификации (перебор жёлтых карточек).

С раннего утра до позднего вечера: Тен Хаг очень много работает