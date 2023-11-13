​«Реал» может купить чемпиона мира из АПЛ

«Реал» изучает трансферный рынок в поиске вариантов по усилению своего состава. Как сообщает TodoFichajes, на радаре мадридского гранда находится защитник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма». При этом отмечается, что для подписания 25-летнего аргентинца «сливочным» придётся потратиться – предложения ниже 65 миллионов евро «шпоры» даже не будут рассматривать.

Действующий контракт связывает Кристиана Ромеро с «Тоттенхэмом» до середины 2027 года. За лондонский клуб защитник провёл 75 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Напомним, что в конце 2022 года Ромеро стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.