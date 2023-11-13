Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах

13 Ноября 2023 • 17:21 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Нападающие «Баварии» Гарри Кейн и Лерой Сане возглавляют голевой рейтинг среди лучших европейских лиг.

На счету этой пары уже семь забитых мячей в чемпионате Германии. Кейн забил с передач Сане четыре мяча, а сам немец трижды отличился после ассистов британца.

Как утверждает Opta Franz, на данный момент Кейн и Сане являются лучшим дуэтом по голам в топ-5 европейских чемпионатах. Напомним, в число сильнейших лиг Европы входят чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Нидерландов.

После 11 туров «Бавария» располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Лерой Сане ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
18:43 · Англия. Премьер-лига
​Рис Джеймс принял решение на фоне интереса «Реал» и «Манчестер Сити»
18:14 · Англия. Премьер-лига
Каррагер не верит, что «Челси» попадёт в Лигу чемпионов
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Жезус едет в сборную Бразилии, несмотря на травму
17:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» предлагают новых тренеров на место тен Хага – клуб устаёт слухи
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» может купить чемпиона мира из АПЛ
17:28 · Англия. Премьер-лига
Осимхен рассказал, футболки каких клубов АПЛ он хранит
17:21 · Англия. Премьер-лига
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не накажут после матча с «Манчестер Сити»
16:17 · Англия. Премьер-лига
​Клопп возмущён временем начала матча с «Манчестер Сити»
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро вряд ли окажется в Саудовской Аравии
16:07 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
15:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» могут предложить 100 млн евро за Бруну Фернандеша
15:34 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» придумал, как подписать Дугласа Луиса 1
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может потратить 70 млн евро на игрока «Барселоны» слухи
15:14 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби раскритиковал английский судей и работу VAR
Все новости
Рекомендуем