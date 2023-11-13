Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах

Нападающие «Баварии» Гарри Кейн и Лерой Сане возглавляют голевой рейтинг среди лучших европейских лиг.

На счету этой пары уже семь забитых мячей в чемпионате Германии. Кейн забил с передач Сане четыре мяча, а сам немец трижды отличился после ассистов британца.

Как утверждает Opta Franz, на данный момент Кейн и Сане являются лучшим дуэтом по голам в топ-5 европейских чемпионатах. Напомним, в число сильнейших лиг Европы входят чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Нидерландов.

После 11 туров «Бавария» располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на два очка.