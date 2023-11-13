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​Почеттино не накажут после матча с «Манчестер Сити»

13 Ноября 2023 • 16:50 Комментировать
Челси
4:4
Манчестер Сити

После финального свистка в матче с «Манчестер Сити» главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выбежал на поле, чтобы предъявить претензии главному рефери. Аргентинец оперативно извинился за своё поведение и признал, что перешёл черту. Никакого дополнительного наказания Почеттино не получит, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Напомним, что «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 4:4. На текущий момент лондонская команда располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следующий матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 25 ноября – против «Ньюкасла» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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