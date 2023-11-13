​Клопп возмущён временем начала матча с «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» после пауз на матчи сборных регулярно проводит матчи в субботу в обед. Так будет и в ноябре, причём команде Юргена Клоппа предстоит сразиться с лидером – с «Манчестер Сити» на выезде. Немецкий специалист выразил возмущение решением поставить игру на такое время – на 12:30 по британскому времени.

«Игроки идут в сборные, и у нас будет только одна тренировка в полном составе перед игрой с «Манчестер Сити». Как можно поставить такую игру на 12:30 субботы? Люди, которые принимают эти решения, не чувствуют футбол. Около 30 игроков из этих команд выступят в сборных!» - сказал Клопп после игры с «Брентфордом».