Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вряд ли окажется в Саудовской Аравии в 2024 году. Об этом рассказал журналист Бен Джейкобс, чьи слова приводит GiveMeSport.

Саудовские клубы проявляют интерес к Каземиро, но вероятность переезда бразильца на Ближний Восток невелика.

В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» был бы готов продать Каземиро за хорошие деньги. В прошлом году гранд Премьер-лиги заплатил за трансфер бразильского хавбека более 70 миллионов евро.

Каземиро 31 год, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 40 миллионов евро.