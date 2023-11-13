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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг

13 Ноября 2023 • 16:07 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Южнокорейский защитник «Баварии» Ким Мин Джэ сделал больше всех передач вперёд среди пяти сильнейших европейских чемпионатов.

По данным сервиса статистики WhoScored, на счету 26-летнего футболиста 430 выполненных передач в сторону ворот соперника. Это больше, чем у любого другого игрока в топ-5 лиг в текущем сезоне.

Напомним, в число сильнейших чемпионатов входят АПЛ (Англия), Ла Лига (Испания), Серия А (Италия), Бундеслига (Германия) и Эредивизие (Нидерланды).

В нынешней кампании Мин Джэ принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ким Мин Джэ

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