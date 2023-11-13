​«Манчестер Юнайтед» могут предложить 100 млн евро за Бруну Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оказался на радаре саудовских клубов. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, представители Саудовской Аравии могут предложить «красным дьяволам» за Фернандеша около 100 миллионов евро.

Бруну Фернандешу 29 лет, за «Манчестер Юнайтед» он выступает уже почти четыре года. Если брать нынешний сезон, то португальский полузащитник провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что саудовские клубы летом активно подписывали статусных игроков из Европы за счёт больших финансовых возможностей.