​«Арсенал» придумал, как подписать Дугласа Луиса

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис давно находится на радаре «Арсенала». Впрочем, в прессе появлялась информация, что осуществить трансфер 25-летнего бразильца зимой лондонцам будет сложно.

Между тем, football.london рассказывает о варианте, который может предложить «Арсенал» «Астон Вилле». Так, «канониры» готовы включить в сделку Эмила Смита-Роу в формате обмена игроками с доплатой.

23-летний Смит-Роу сейчас получает очень мало игрового времени, и в зимнее трансферное окно он наверняка сменит клубную прописку. Специалисты портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.