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«Ньюкасл» может потратить 70 млн евро на игрока «Барселоны» слухи

13 Ноября 2023 • 15:24 Комментировать

«Ньюкасл» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает TodoFichajes, на радаре английского клуба находится защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. По данным источника, «сороки» будут готовы предложить за датчанина в районе 70 миллионов евро.

Отмечается, что Кристенсен может пойти на смену клуба, чтобы быть твёрдым игроком основы. Сейчас же 27-летний датчанин является третьим выбором Хави в центре обороны – основной является связка Рональд Араухо – Жюль Кунде.

Кристенсен привлекает «Ньюкасл» в том числе своим опытом – защитник уже выступал в Англии за «Челси».

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