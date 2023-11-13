«Ньюкасл» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает TodoFichajes, на радаре английского клуба находится защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. По данным источника, «сороки» будут готовы предложить за датчанина в районе 70 миллионов евро.

Отмечается, что Кристенсен может пойти на смену клуба, чтобы быть твёрдым игроком основы. Сейчас же 27-летний датчанин является третьим выбором Хави в центре обороны – основной является связка Рональд Араухо – Жюль Кунде.

Кристенсен привлекает «Ньюкасл» в том числе своим опытом – защитник уже выступал в Англии за «Челси».