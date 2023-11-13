Де Дзерби раскритиковал английский судей и работу VAR

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о работе судей в АПЛ.

В 12-м туре чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед», встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мне не нравится поведение 80% английских арбитров. К тому же, Англия является единственной страной, в которой ты не можешь быть уверен в справедливости работы VAR», — цитирует тренера The Athletic.

После 12 туров «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных баллов.

Следующим соперником подопечных де Дзерби станет «Ноттингем Форест». Матч должен состояться 25 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по столичному времени.