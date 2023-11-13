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​Саудовские клубы нацелились на двух топ-игроков из АПЛ слухи

13 Ноября 2023 • 14:47 Комментировать

Саудовские клубы продолжат вкладывать деньги в трансферы статусных футболистов в зимнее трансферное окно. Представители Саудовской Аравии мечтают подписать Мохамеда Салаха или Хын Мин Сона, однако заполучить их посреди сезона будет почти нереально. По этой причине саудовцы нацелены на других игроков Премьер-лиги – на Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» и на Ришарлисона из «Тоттенхэма». Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

23-летний Санчо ещё в сентябре был отстранён от команды из-за конфликта с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вингера в 32 миллиона евро. 26-летний форвард Ришарлисон, в свою очередь, оценивается в 40 миллионов евро.

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Ришарлисон Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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