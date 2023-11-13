​«Они были гораздо лучше «Арсенала»: Гвардиола расхвалил «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Челси» со счётом 4:4 очень высоко оценил соперника.

«Это действительно хорошая команда, никаких сомнений. «Ливерпуль» не смог обыграть их. Они были гораздо, гораздо лучше «Арсенала», и в конце концов «Арсенал» сыграл с ними вничью. Это «Челси», и они никогда не уйдут. Не может случиться так, чтобы мы приехали сюда и выиграли 7:0», - сказал Гвардиола Sky Sports.

После двенадцати туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Ливерпуль», игра пройдёт 25 ноября.