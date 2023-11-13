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Каррагер: «Мы ещё не увидели настоящую силу «Манчестер Сити»

13 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер высказался о шансах «Манчестер Сити» защитить чемпионский титул в этом сезоне.

«Сити» все еще сильнее и «Ливерпуля», и «Арсенала». Думаю, мы еще не увидели настоящую силу команды Гвардиолы. Но несмотря на это, они занимают первое место. Мне кажется, что со временем отрыв «Манчестер Сити» увеличится», - передает слова эксперта Daily Mail.

После 12 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джейми Каррагер
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Комментарии (1)
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LMI
13 Ноября 2023 в 14:04
Что я вчера увидел, так это растерянность МС под настоящим прессингом. А челсяки сумели это сделать, и не на 20 минут, а на гораздо продолжительное время. Челсяки вышли играть. А грвардиольцы явно не готовы к такому. Они привыкли, что команды практически всегда здаются задолго до конца игры. А вот когда все наоборот, то и они оказывается все не боги
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