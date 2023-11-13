Каррагер: «Мы ещё не увидели настоящую силу «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер высказался о шансах «Манчестер Сити» защитить чемпионский титул в этом сезоне.

«Сити» все еще сильнее и «Ливерпуля», и «Арсенала». Думаю, мы еще не увидели настоящую силу команды Гвардиолы. Но несмотря на это, они занимают первое место. Мне кажется, что со временем отрыв «Манчестер Сити» увеличится», - передает слова эксперта Daily Mail.

После 12 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

Каррагер: «Никто не может объяснить, во что играет «Манчестер Юнайтед»