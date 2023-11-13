Гвардиола вспомнил разговор с Палмером о желании покинуть «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил разговор с Коулом Палмером, в котором игрок выразил желание покинуть клуб.

«Через год или два в команде он сказал мне: «я не хочу здесь играть». Я ответил: «Марез уходит, у тебя есть шанс!». Но он мне сказал: «нет, я хочу уйти!». Я заявил: «хорошо, уходи!». Такой шаг будет правильным для него. Хороший парень, правда. Желаю ему всего наилучшего», - приводит слова испанца известный специалист Фабрицио Романо.

Напомним, что Палмер присоединился к «Челси» в сентябре текущего года за 47 миллионов евро. В прошедшем матче против «горожан» полузащитник забил решающий гол с пенальти, сравняв счёт в компенсированное время.