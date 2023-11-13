«Манчестер Юнайтед» может усилить атаку топ-игроком «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» может усилить атаку звездным немецким форвардом. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно сведениям источника, в трансферном шорт-листе «красных дьяволов» находится нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане. Трудовое соглашение игрока с чемпионом Бундеслиги рассчитано до лета 2025 года.

Стоит отметить, что у Лероя есть опыт выступлений в АПЛ. С 2016 по 2020 год он защищал цвета «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Сане забил восемь голов и отдал шесть ассистов в 11 встречах. Его трансферный ценник – 75 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим