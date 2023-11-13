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Клопп — о турнирном положении «Ливерпуля»: «Всё хорошо, но наша игра далека от идеала»

13 Ноября 2023 • 11:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем турнирном положении своей команды.

Напомним, что после 12 туров мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

«Это хорошо, но на дворе только ноябрь. Пока наша игра далека от идеала. Мы добываем результаты в борьбе, иной раз показывая не очень хороший футбол», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Свой следующий матч «красные» проведут 25 ноября против «Манчестер Сити». Эта игра состоится на домашней арене «горожан» и начнётся она в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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